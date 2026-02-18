Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch dank guter Vorgaben zugelegt. «Der positive Stimmungsumschwung an der Wall Street sorgt für neue Dynamik», stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest. Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,92 Prozent auf 6.077,34 Punkte. Ausserhalb der Eurozone gewann der britische Leitindex FTSE 100 knapp ein Prozent auf 10.657,08 Zähler. Der Schweizer SMI kletterte um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab