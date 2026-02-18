Dürr hat erste Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht - und 2025 mehr verdient als angekündigt. Treiber waren ein robustes operatives Geschäft sowie ein höher als erwarteter Buchgewinn aus dem Ende Oktober abgeschlossenen Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts. Die Nachrichten kommen am Markt gut an: Die Aktie legt deutlich zu. Nach vorläufigen Zahlen lag der Nettogewinn bei rund 200 Millionen Euro und damit über der zuletzt ausgegebenen Prognosespanne von 120 bis 170 Millionen Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
