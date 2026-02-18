Stuttgart - Baden-Württembergs scheidender Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat seine Partei vor einer Zusammenarbeit mit der Linkspartei gewarnt.



"Ich bin strikt gegen eine Zusammenarbeit", sagte der Grünen-Politiker dem "Tagesspiegel" mit Blick auf Berlin, wo die Linkspartei nach den Wahlen im Herbst möglicherweise in einem Bündnis mit Grünen und SPD die Regierende Bürgermeisterin stellen könnte. "Mit Extremisten sollte man nicht kooperieren", warnte Kretschmann. Man könne mit der Linkspartei zwar punktuell zusammenarbeiten, aber nicht grundsätzlich. "Die Gefahr der Linkspartei besteht darin, dass sie Illusionen erzeugt. Auf Dauer ist das nicht ungefährlicher, als direkt die Demokratie anzugreifen", so Kretschmann.



Er riet seiner Partei, immer die ganze Breite der Bevölkerung anzusprechen. "Wenn wir versuchen würden, mit linken Sprüchen die Linkspartei zu überholen, würde das nicht gelingen", sagte Kretschmann, der bei den Landtagswahlen am 8. März nicht mehr für die Grünen kandidiert. Zum Abschied kritisierte er einen Teil seiner Parteifreunde: "Der linke Parteiflügel konkurriert am liebsten mit immer größeren Zielen. Wir müssen aber auch darüber sprechen, wie wir sie erreichen können", sagte Kretschmann. Man müsse die Politik vom Ende her denken. "In der Politik zählt der Erfolg."





© 2026 dts Nachrichtenagentur