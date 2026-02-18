Bayer Aktie schwankt - erst Kurssprung, dann die Flaute



Werbung







Was sind die Gründe?



Am Dienstag konnte die Bayer-Aktie noch einen starken Kurszuwachs verzeichnen. Ausgehend vom gestrigen Eröffnungskurs bei 45,90 Euro am Handelsplatz Xetra konnte die Aktie mit einem Schlusskurs von etwa 49,31 Euro ein Tagesplus von über 7,4 Prozent verzeichnen. Grund dafür waren Neuigkeiten im Dauerstreit um den Unkrautvernichter Roundup, bei dem das Unternehmen eine Maßnahme ergreift. In den USA hat der DAX-Konzern einen milliardenschweren Sammelvergleich vereinbart, um die laufenden und künftigen Klagen wegen diskutierter Krebsrisiken beizulegen. Dadurch gelang dem Aktienkurs sogar ein neues Mehrjahreshoch. Am heutigen Mittwoch hingegen rutschte der Aktienkurs stark ab, sodass er sich zur Mittagszeit rund 8 Prozent unterhalb des gestrigen Schlusskurses bei knapp 45,35 Euro befindet. Der satte Kursanstieg von gestern wurde somit gänzlich zunichte gemacht. Ursachen könnten Befürchtungen von Anlegerinnen und Anlegern über noch ausstehende Risiken sein, wie die Zustimmung der US-Gerichte für den Sammelvergleich und möglichen Ausnahmeregelungen. Des Weiteren rechnet der Konzern damit, dass 2027 bis 2030 jährlich bis zu einer Milliarde Dollar für Vergleichszahlungen fällig werden. Ein Großteil wird aber schon in diesem Jahr fällig, sodass bereits 2026 Zahlungen in Höhe von fünf Milliarden Euro und ein negativer freier Cashflow vom Konzern erwartet werden. Angesichts der bestehenden Unsicherheiten scheinen mehrere Investoren auf die Euphoriebremse zu treten und die Gewinne der vergangenen Monate mitzunehmen.









Es ist soweit - Der große charttechnische Jahresausblick 2026 ist da!



Zum Jahresende blicken wir in die große Glaskugel - zum 20. Mal! Wir feiern Jubiläum - 20 Jahre "Technischer Jahresausblick" und "Daily Trading"! Schauen Sie sich jetzt die spannendsten Charts für 2026 an und bereiten Sie sich auf das kommende Börsenjahr vor. Unser Ziel ist es nicht, eine exakte Punktprognose zu geben, sondern anhand fundierter Technischer Methoden mögliche Szenarien sowie einen Fahrplan für 2026 aufzuzeigen. Ganz nach Louis Pasteur: "Glück bevorzugt den, der darauf vorbereitet ist.". Also worauf warten Sie? Sichern Sie sich jetzt den kostenlosen Jahresausblick 2026!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC













