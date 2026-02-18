Wie schon zuletzt im Dezember ging auch im Januar der Ausbau der Photovoltaik in Deutschland zurück. Auch bei den neuen Windenergieanlagen an Land kam es zu einem Rückgang auf 170 Megawatt (MW). Offshore-Windenergie konnte in Dezember und Januar erstmals seit Langem wieder Zubau verzeichnen. Im Januar 2026 betrug der Netto-Photovoltaik-Ausbau in Deutschland 1.015 MW (siehe Abb. 1). In dieser Zahl der Bundesnetzagentur ist ein Aufschlag von 10 Prozent enthalten, da die Behörde von Nachmeldungen innerhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
