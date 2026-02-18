Wien (www.fondscheck.de) - Es ist ein Geschäftsvorfall, den es bei der DWS bisher noch nicht gegeben hat. Die Sache ist komplex und sie betrifft den Aktienfonds DWS Osteuropa (ISIN LU0062756647/ WKN 974527), so die Experten von "FONDS professionell".Das Sondervermögen werde zum Teil liquidiert. Doch bevor es dazu komme, unterziehe die Investmenttochter der Deutschen Bank ihren Osteuropa-Fonds einem Anteilsplit. Dieser sei notwendig, um die Teilauszahlung technisch im Interesse aller Anleger abzuwickeln. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
