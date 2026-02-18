Chiasso - Die Hupac Gruppe hat Britta Weber (42) zur neuen Chief Executive Officer ernannt. Die aktuelle Vizepräsidentin UPS Healthcare für Europa und Asien wird zum 1. Juli 2026 zur Hupac Gruppe wechseln. Sie folgt auf Michail Stahlhut. Mit ihrer Ernennung gewinne die Gruppe eine international erfahrene Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Logistik, Supply Chain Management und Organisationsentwicklung, schreibt Hupac ...Den vollständigen Artikel lesen ...
