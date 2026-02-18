Anzeige
Mittwoch, 18.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker-Symbol: FB2A
Tradegate
18.02.26 | 15:07
537,70 Euro
-0,39 % -2,10
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
META PLATFORMS INC Chart 1 Jahr
META PLATFORMS INC 5-Tage-Chart
537,60537,8015:08
537,60537,8015:08
ANALOG DEVICES
ANALOG DEVICES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ANALOG DEVICES INC301,60+5,71 %
APPLIED DIGITAL CORPORATION26,100-7,77 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC254,20+6,32 %
META PLATFORMS INC537,70-0,39 %
NVIDIA CORPORATION159,52+2,16 %
PALO ALTO NETWORKS INC126,06-8,53 %
RECURSION PHARMACEUTICALS INC3,4650,00 %
SYNOPSYS INC370,15+3,97 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.