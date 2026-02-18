© Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpaBAE Systems steigert seinen Umsatz auf 28,34 Mrd. GBP und übertrifft die Dividendenerwartungen. Für 2026 gibt es eine positive Prognose - was erwartet den Konzern in der neuen Verteidigungsära?Der britische Rüstungskonzern BAE Systems erzielte im Jahr 2025 einen Vorsteuergewinn von 2,57 Milliarden GBP (3,14 Milliarden US-Dollar), gegenüber von 2,69 Milliarden GBP im Jahr zuvor, wie Alliance News am Mittwoch berichtet. Der Umsatz stieg im Jahr 2025 auf 28,34 Milliarden GBP (34,57 Milliarden US-Dollar). Ein Jahr zuvor lag er noch bei 26,32 Milliarden GBP. Das Unternehmen schüttete eine Schlussdividende von 22,8 Pence (0,28 US-Dollar) je Aktie aus, verglichen mit 20,6 Pence im Jahr 2024. Damit …Den vollständigen Artikel lesen
