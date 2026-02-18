Rund 40 Prozent der Module einer 8,5 Megawatt-Anlage des Unternehmens WPD erhielten Anti-Blend-Folien von Phytonics. Damit kann der Standort, ein Lagerhaus in der Nähe des Flughafens Charlesroi, gemäß den Auflagen der zuständigen Behörden für die Solarstromproduktion genutzt werden. Der belgische Betreiber von Logistikimmobilien WDP (Warehouses De Pauw) hat in der Heppignies in unmittelbarer Nähe des Flughafens Brüssel-Charlesroi eines seiner Lagerhäuser mit einer Photovoltaik-Anlage ausgerüstet. Möglich wurde dies nur, weil bereits in der Planungsphase mögliche Beeinträchtigungen des Flugverkehrs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland