Warren Buffett hat am 31.12.2025 Berkshire Hathaway verlassen. Nun ist bekannt geworden, wie das Portfolio des Versicherungskonzerns zum letzten Amtstag des Orakels von Omaha aufgestellt worden ist. Am 31.12.2025 hat Warren Buffett das Zepter seiner Holding Berkshire Hathaway an seinen Nachfolger Greg Abel übergeben. Nun ist durch die neuen 13F Filings bekannt geworden, welche Transaktionen im letzten Quartal seiner Amtszeit vorgenommen und welches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de