Nächste Bohroffensive: Sitka Gold startet 60.000 Meter-Kampagne auf dem RC Gold-Projekt im Yukon!

Anzeige / Werbung
Sitka (WKN A2JG70) startet 2026 bis zu 60.000 m Bohrungen im Yukon: Fokus auf Rhosgobel mit geplanter Ressourcenschätzung, Ausbau des Blackjack-Saddle-Eiger-Korridors und 10.000 m für neue Entdeckung Pukelman-Contact!
Sitka Gold (WKN A2JG70 / TSXV SIG) greift wieder voll an! Das Unternehmen von CEO Cor Coe hat soeben den Start des Diamantbohrprogramms 2026 auf dem zu 100% eigenen RC Gold-Projekt im kanadischen Yukon gemeldet. Insgesamt sind bis zu 60.000 Meter an Bohrungen geplant - und damit eines der umfangreichsten Diamantbohrprogramme, die im Yukon bislang durchgeführt wurden!
Der Schwerpunkt liegt darauf, bereits bekannte Goldvorkommen weiter auszubauen, neue hochprioritäre Ziele systematisch zu testen und das Projektgebiet im sogenannten Tombstone Gold Belt weiter zu definieren. Für Sitka Gold ist das Programm auch ein operativer Meilenstein: Das Unternehmen rechnet damit, dass sich die bis dato auf dem Projekt absolvierte Bohrmeterzahl durch das 2026-Programm noch einmal in etwa verdoppeln wird.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)