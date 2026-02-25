Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Sonstiges

Herausragender Erfolg: Sitka Gold erhöht Yukon-Ressource auf über 5 Mio. Unzen Gold!



25.02.2026 / 16:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Sitka Gold Corp. (TSXV: SIG; FSE: 1RF; WKN: A2JG70) hat eine aktualisierte Ressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE) für das RC Gold-Projekt im kanadischen Yukon veröffentlicht - und die hat es in sich!



Die neue Ressource basiert auf den Bohrungen, die Sitka Gold im Jahr 2025 auf RC Gold durchgeführt hat und enthält vor allem eine erste Schätzung für die erst Ende 2024 entdeckte Rhosgobel-Goldlagerstätte sowie eine überarbeitete Ressourcenschätzung für die Eiger-Goldlagerstätte. Und Rhosgobel erweist sich dabei als wahres "Gold-Monster"!



Jetzt mehr erfahren:



Herausragender Erfolg: Sitka Gold erhöht Yukon-Ressource auf über 5 Mio. Unzen Gold!





Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.



Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Gold Hunter Resources. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Gold Hunter Resources zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Gold Hunter Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Gold Hunter Resources die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News