Der französische Leasinganbieter Ayvens hat sein neues Ladeangebot Ayvens Power gestartet. Es basiert auf der im Markt bestens bekannten White-Label-Lösung von Plugsurfing aus Berlin. Zunächst können Ayvens-Kunden in den Niederlanden die neue Lade-App nutzen, im Laufe des Jahres folgt u.a. auch Deutschland. Ihre Kooperation hatten Ayvens und Plugsurfing bereits im September bekanntgegeben, nun ist das gemeinsame Angebot fertig. Mit der Ayvens Power ...Den vollständigen Artikel lesen ...
