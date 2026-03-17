Zürich - Elektroautos entwickeln sich in Europa zunehmend zur wirtschaftlichsten Option für Firmenflotten. Der neue Ayvens Car Cost Index 2026 zeigt jedoch auch: Die Schweiz bleibt eines der teuersten Länder für Fahrzeugleasing. Gleichzeitig lohnt sich der Umstieg auf Elektrofahrzeuge auch hier immer häufiger, wenn Unternehmen die Gesamtkosten über mehrere Jahre betrachten. Ayvens (aus dem Zusammenschluss zwischen ALD Automotive und LeasePlan entstanden) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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