Leasing bleibt für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland ein wichtiges Investitionsinstrument.
Wie eine Sonderasuwertung des KfW-Mittelstandpanels zeigt, nutzten im Jahr 2024 rund 18 Prozent der KMU Leasing zur Anschaffung von Anlagegütern, etwa genauso viele wie 2021. Insgesamt finanzierten die Betriebe mit Hilfe von Leasing Investitionen im Umfang von rund 61 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von etwa 15 Prozent gegenüber drei Jahren zuvor entspricht und rund ein Viertel aller Investitionen ausmacht. Vor allem größere Mittelständler greifen mit einem Anteil von 55
