DJ Aktien Schweiz weiter auf dem Weg nach oben - Amrize haussieren

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt eilt weiter von Hoch zu Hoch. Der SMI stieg auch am Mittwoch, unter anderem mit Rückenwind von der Wall Street, aber auch guten Unternehmensergebnissen. Der SMI legte um 0,4 Prozent zu auf das neuerliche Rekordhoch von 13.807 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 24,18 (Dienstag: 16,64) Millionen Aktien.

In Hausse-Laune zeigte sich die Amrize-Aktie. Sie schoss um 13,3 Prozent nach oben, gefolgt vom Kursplus der Mutter Holcim von 2,9 Prozent. Die auf das US-Geschäft fokussierte Holcim-Tochter verfehlte zwar mit Viertquartalszahlen und Ausblick die Analystenschätzungen knapp, sorgte aber mit der Ankündigung einer Sonderdividende sowie eines Aktienrückkaufprogramms für kräftige Käufe. Die Analysten von Vontobel hoben zudem den starken freien Cashflow als positive Überraschung hervor.

Um 2,7 Prozent nach oben ging es für UBS, in der zweiten Reihe gewannen Julius Bär 2,6 Prozent. Beide waren im Sog europaweit fester Bankaktien gesucht.

Erneut in der Spitzengruppe fanden sich Alcon (+1,8%) und Kühne+Nagel (+2,7%). Zurich Insurance schlossen am Tag vor der Vorlage von Quartalszahlen mit einem Plus von 0,7 Prozent im Mittelfeld. Die am Vortag schon schwache Nestle-Aktie gab erneut nach, und zwar um 0,8 Prozent. Auch der Lebensmittelriese wird am Donnerstag seine Bücher öffnen.

Schlusslicht waren nachrichtenlos Swiss Re (-2,0%), noch hinter Givaudan mit einem Abschlag von 1,9 Prozent im Einklang mit europaweit schwachen Chemieaktien. Marktbeobachter erklärten das mit enttäuschenden Geschäftszahlen der niederländischen IMCD. Die Ergebnisse des Distributeurs für Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten verfehlten den Konsens deutlich.

In der zweiten Reihe verbesserten sich Straumann um 0,9 Prozent. Der Dentalspezialist hatte Zahlen vorgelegt, die etwas besser ausfielen als erwartet. Bei Sunrise wurde die positive Entwicklung des Geschäfts im vierten Quartal mit einem Kursanstieg um 4,2 Prozent honoriert.

Also erholten sich um 14,4 Prozent. Die Aktie war am Dienstag um 30 Prozent in die Knie gegangen, nachdem der IT-Einzelhändler mit seinen Ergebnissen hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Die am Vortag nach Zahlen schon schwächeren Basilea Pharmaceutica kamen um weitere 1,8 Prozent zurück.

February 18, 2026 12:04 ET (17:04 GMT)

