Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es weiter nach oben. Der Leitindex SMI schaffte erstmals in seiner Geschichte den Sprung über die Schwelle von 13'800 Punkten und verteidigte diese Marke bis zum Handelsende. Am Nachmittag erhielt der hiesige Markt vom positiven Start an der Wall Street weiteren Rückenwind. Getragen wurde die Aufwärtsbewegung von Industrie- und Banktiteln, während die Schwergewichte Nestlé und Novartis abgestossen wurden. Positiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab