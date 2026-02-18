Zugang zur Pressemappe HIER

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit der Präsentation seiner Whirlpool-Suiten definiert das Address Beach Resort Dubai exklusives Wohnen direkt am Meer neu. Die Suiten verbinden privaten Outdoor-Komfort mit einem erhabenen Raumgefühl und bereichern eine der ikonischsten Destinationen der Stadt um ein weiteres Highlight.

Bei diesen neuen Suiten mit Whirlpool stehen private Outdoor-Bereiche im Mittelpunkt des Erlebnisses. Sie wurden speziell für Gäste konzipiert, die etwas länger verweilen möchten - sei es, um einen besonderen Anlass zu feiern, dem Alltag zu entfliehen oder einfach die Ruhe am Arabischen Golf zu genießen.

Die Whirlpool-Suite mit einem Schlafzimmer, Meerblick und Balkon bietet Paaren oder gemeinsam reisenden Freunden einen stilvollen Rückzugsort, fernab vom Trubel der Stadt. Sie verfügt über einen weitläufigen Balkon, der eine atemberaubende Aussicht auf Ain Dubai, Palm Jumeirah und den Arabischen Golf bietet. Ein privater Pool im Jacuzzi-Stil ist hier das Herzstück - ideal, um morgens mit einer Tasse Kaffee entspannt in den Tag zu starten oder abends ein gemütliches Bad zu genießen, wenn die Lichter der Stadt langsam zu leuchten beginnen. Der Innenbereich geht fließend in den Außenbereich über und schafft eine Atmosphäre mit gleichermaßen entspanntem, diskretem Charakter und einem Hauch von Luxus.

Die Whirlpool-Suite mit zwei Schlafzimmern, Meerblick und Balkon ist ideal für Familien oder gemeinsam reisende Freunde und bietet viel Platz für gemeinsame Aktivitäten und Rückzugsmöglichkeiten. Die Suite verfügt über zwei Schlafzimmer mit eigenem Bad, die durch einen zentralen Wohnbereich verbunden sind. Sie ist wie geschaffen für gemeinsame Momente - vom entspannten Frühstück im Innenbereich bis hin zu sonnigen Nachmittagen auf der Terrasse. Hier avanciert der private Whirlpool im Jacuzzi-Stil zum zentralen Element, umrahmt von einem weiten Panorama über Bluewaters Island bis hinaus auf den Arabischen Golf. Wenn sich der Tag dem Ende neigt und die goldene Stunde anbricht, bietet die Terrasse die perfekte Kulisse für gemütliche Abende mit Blick auf das Meer.

Neben den neuen Suiten beherbergt das Resort den höchsten Infinity-Außenpool der Welt, Dubais höchstes Spa sowie eine exzellente Auswahl an Lifestyle-orientierten gastronomischen Angeboten. Das Resort setzt damit auf ein erlebnisorientiertes Luxuskonzept, das selbstbewusst, urban und unverkennbar "Address" ist.

Das Address Beach Resort Dubai erweitert mit diesen neuen Whirlpool-Suiten sein Angebot an Unterkünften, die für echte Erlebnisse konzipiert wurden - sie laden dazu ein, jeden Augenblick bewusst zu genießen, den Alltag hinter sich zu lassen, und besondere Momente zu zelebrieren.

