

WASHINGTON (dpa-AFX) - Invitation Homes Inc. (INVH) released a profit for its fourth quarter that Increased, from last year



The company's earnings totaled $144.30 million, or $0.24 per share. This compares with $142.94 million, or $0.23 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 4.0% to $685.25 million from $659.13 million last year.



Invitation Homes Inc. earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: $144.30 Mln. vs. $142.94 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.23 last year. -Revenue: $685.25 Mln vs. $659.13 Mln last year.



