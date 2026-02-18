Die zwischenzeitlich höheren Gewinne sind haben die US-Indizes nach Veröffentlichung des Protokolls der Fed-Sitzung von Ende Januar zum Teil wieder abgeben müssen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Ende noch 0,3 Prozent auf 49.662,66 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte 0,6 Prozent zu auf 6.881,31 Punkte. Und der technologielastige Nasdaq 100 verzeichnete ein Plus von 0,8 Prozent auf 24.898,87 Zähler.Die Fed wies im Protokoll auf Risiken hin, die auf eine zu hohe Inflation hindeuten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär