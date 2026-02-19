Thurgauer Kantonalbank / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Medienmitteilung vom 19. Februar 2026
Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) kann erneut mit einem sehr guten Geschäftsergebnis aufwarten. Der ausgewiesene Jahresgewinn von 162 Mio. Franken ist der höchste in der 155-jährigen Geschichte der Bank. Die Dividende für Partizipationsscheine wird auf 3,60 Franken erhöht. Das sind 20 Rappen mehr pro Titel.
Die TKB schreibt für das Geschäftsjahr 2025 sehr gute Zahlen. Im Kerngeschäft resultierte erneut ein Wachstum; ebenso bei allen Erfolgspfeilern. Die Eigenmittel konnten weiter gestärkt werden, und die Bank hat 5'500 neue Kundinnen und Kunden gewonnen. Die TKB sei überaus solid aufgestellt und gehöre zu den bestkapitalisierten Banken, sagten Bankpräsident Roman Brunner und der GL-Vorsitzende Thomas Koller an der Bilanzmedienkonferenz in Weinfelden.
Kundenvermögen gesteigert
Höherer Ertrag
Starke operative Leistung
Jahresgewinn gesteigert
Höhere Gewinnablieferung und Dividende
Zufriedene Kunden und Mitarbeitende
Positiver Ausblick
Zitate zum Jahresergebnis
Roman Brunner, Präsident des Bankrates: «Die TKB beweist auch in anspruchsvollen Zeiten Stabilität und eine hohe Konstanz bei Wachstum und Erträgen.»
Thomas Koller, Vorsitzender der Geschäftsleitung: «Die TKB konnte 2025 erneut ausgezeichnete Leistungen erzielen und die Kundenzufriedenheit hochhalten.»
Bildlegende: Die Thurgauer Kantonalbank präsentiert erneut ein sehr gutes Geschäftsergebnis.
____________
Kontakt für die Redaktion
Kurzporträt der Thurgauer Kantonalbank
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Thurgauer Kantonalbank
|Bankplatz 1
|8570 Weinfelden
|Schweiz
|E-Mail:
|medien@tkb.ch
|Internet:
|www.tkb.ch
|ISIN:
|CH0231351104
|Valorennummer:
|23135110
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2278402
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2278402 19.02.2026 CET/CEST