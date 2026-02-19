Weinfelden - Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) hat die Erträge in allen Geschäftsfeldern ausweiten können und den höchsten Gewinn in der Geschichte der Bank erzielt. Entsprechend erhöht sie die Dividende auf den Partizipationsscheinen um 20 Rappen auf 3,60 Franken. Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung stieg um 5,1 Prozent auf 230,0 Millionen Franken, wie die TKB am Donnerstag mitteilte. Die Kantonalbank hatte zuvor nur einen Unternehmenserfolg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
