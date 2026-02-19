DJ Airbus erfüllt Prognose und erhöht Dividende

DOW JONES--Airbus hat im vierten Quartal 2025 Umsatz und Ergebnis weiter gesteigert und die Prognose erfüllt. Für das laufende Geschäftsjahr stellt der Luft- und Raumfahrtkonzern weiteres Ergebniswachstum in Aussicht und peilt trotz fortbestehender Engpässe bei Triebwerkslieferungen eine Erhöhung der Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen an. Zur guten Geschäftsentwicklung dürfte aus das Rüstungsgeschäft beitragen. Aktionäre sollen eine um 20 Cent höhere Dividende von 3,20 Euro pro Aktie erhalten, Analysten hatten dagegen eine Senkung der Ausschüttung um 25 Cent erwartet.

"Diese Ergebnisse für 2025 und das Vertrauen in unsere zukünftige finanzielle Performance sprechen für die vorgeschlagene höhere Dividendenzahlung", sagte CEO Guillaume Faury laut der Mitteilung.

In den drei Monaten von Oktober bis Dezember steigerte Airbus den Umsatz um 5 Prozent auf knapp 26 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) stieg um 17 Prozent auf 2,98 Milliarden Euro. Der Nettogewinn legte um 6 Prozent auf 2,58 Milliarden Euro zu, je Aktie verdiente der im DAX notierte Konzern mit 3,27 Euro 20 Cent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Für das Geschäftsjahr 2026 strebt Airbus einen Anstieg des bereinigten EBIT auf 7,5 Milliarden Euro an, gegenüber 7,1 Milliarden im vergangenen Jahr. Der freie Cashflow (FCF) vor Kundenfinanzierungen soll auf dem Vorjahresniveau von 4,5 Milliarden Euro liegen. Bis zum Jahresende will der Konzern rund 870 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben nach 793 Maschinen im vergangenen Jahr.

