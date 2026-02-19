Rohstoffstory Mongolei - warum Asian Battery Metals interessant wird

Anzeige / Werbung

Da die weltweite Nachfrage nach kritischen Mineralien steigt, rücken die wenig erforschte Geologie der Mongolei und ihr Reformkurs erneut in den Fokus von Investoren.

Während sich der globale Wettbewerb um kritische Rohstoffe verschärft, entwickelt sich die Mongolei von einer Frontier-Story zu einem strategisch relevanten Akteur.

Das Land verfügt über geschätzte 24,8 Millionen Tonnen Kupfer sowie bedeutende Vorkommen an Uran, Gold und Seltenen Erden. Dennoch wurden bislang nur rund 30% des Staatsgebiets geologisch untersucht, und lediglich 1% ist für Exploration lizenziert. In einem Markt, der sich zunehmend um die langfristige Kupferversorgung sorgt, besitzt dieses wenig erschlossene Potenzial erhebliche Bedeutung.

Der Bergbau trägt bereits 27,3% zum mongolischen Bruttoinlandsprodukt bei und steht für 93% der Exporte. Neu ist jedoch der gezielte Versuch des Landes, seine Rolle in der globalen Kupferlieferkette zu stärken - nicht nur als Rohstofflieferant, sondern als integrierter Bergbaustandort.

Kupfer und die strukturelle Angebotsfrage

Kupfer bleibt zentral für Elektrifizierung, Netzausbau und das Wachstum von Rechenzentren. Während die globalen Nachfrageprognosen weiter steigen, werden neue Großentdeckungen seltener und Genehmigungsverfahren länger.

Die Mongolei bietet ein anderes Profil: Sie kombiniert geologisches Potenzial mit Nähe zu China, das mehr als 60% der weltweiten Mineralverarbeitung ausmacht. Die Bahnverbindung vom Tavan-Tolgoi-Gebiet zur chinesischen Grenze sowie die Entwicklung breiterer Wirtschaftskorridore verringern logistische Einschränkungen.

Die Untertage-Erweiterung von Oyu Tolgoi hat bereits gezeigt, dass die Mongolei Weltklasse-Kupfersysteme beherbergen kann. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf Explorationsunternehmen in früheren Projektstadien, die die nächste Generation von Lagerstätten suchen.

Die durch Elektrifizierung, erneuerbare Energien und Chinas industrielle Stärke getriebene Kupfernachfrage verändert auch das Ertragsprofil von BHP (ISIN: AU000000BHP4).

Der weltweite Bedarf an Elektrifizierung, erneuerbaren Energien sowie digitaler Infrastruktur für KI hat Kupfer - oft als "Metall der Zukunft" bezeichnet - zur größten Einnahmequelle des globalen Bergbauriesen gemacht. Dieser Wandel zeigt, wie strukturelle Nachfrage, insbesondere aus Chinas Industrie- und Stahlsektor, die Erlösstruktur großer Produzenten neu definiert.

Der weltweit größte Bergbaukonzern erreichte im Halbjahr bis Dezember einen neuen Meilenstein: Nach vier Jahren Produktionsausbau stellte Kupfer erstmals den größten Anteil am operativen Ergebnis dar, das zuvor vom Eisenerzgeschäft aus den riesigen Pilbara-Minen in Westaustralien dominiert wurde.

Chinas Kupfernachfrage steigt stark, angetrieben durch massive Investitionen in Stromnetzinfrastruktur, Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien. In diesen Sektoren wird ein deutlich wachsender Verbrauch erwartet, was bis 2040 zu einem potenziellen globalen Angebotsdefizit von 10 Millionen Tonnen führen könnte.

Asian Battery Metals: Fortschritte beim Oval-System

Asian Battery Metals (ISIN: AU0000340143) gehört zu den Unternehmen, die in der Mongolei kupferorientierte Exploration vorantreiben. Sein zu 100% gehaltenes Yambat-Projekt beherbergt das Oval-Cu-Ni-PGE-System, ein magmatisches Sulfid-Explorationsziel in der Provinz Govi-Altai.

Jüngste Bohrungen bestätigten die Ausdehnung der Mineralisierung entlang des Streichens und in die Tiefe. Abschnitte von unter anderem 9,3 Metern mit 1,06% Kupfer und 0,48% Nickel - mit höhergradigen internen Zonen - deuten auf Kontinuität innerhalb des Systems hin. Metallurgische Testarbeiten ergaben Kupferausbeuten zwischen 89% und 95%, was in dieser Bewertungsphase auf günstige Verarbeitungseigenschaften schließen lässt.

Diese Ergebnisse sind in einem Markt relevant, der sich zunehmend nicht nur auf den Erzgehalt, sondern auch auf metallurgische Leistungsfähigkeit und Entwicklungseffizienz konzentriert.

Das Unternehmen führte zudem Due-Diligence-Bohrungen im Kupfer-Gold-Projekt Maikhan Uul durch und durchteufte bedeutende Sulfidzonen mit Kupfer- und Goldmineralisierung. Obwohl sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befindet, erweitert die Arbeit die Kupfer-Exponierung von Asian Battery Metals innerhalb derselben Jurisdiktion.

Tätigkeit in einer reformierenden Jurisdiktion

Das politische Umfeld der Mongolei hat sich parallel zur Exploration weiterentwickelt. Eine digitale Lizenzplattform, eine erweiterte geologische Datenbank und eine neue Bergbau-Rohstoffbörse sollen Transparenz und Investorenzugang verbessern.

Großindustrielle Projekte - darunter eine 1 Milliarde US-Dollar teure Kupferschmelze mit geplanter Inbetriebnahme im Jahr 2026 - signalisieren die Absicht der Regierung, mehr Wertschöpfung im Land zu halten. Diese Infrastruktur reduziert langfristig die Abhängigkeit von Konzentrat-Exporten und stärkt die heimische Verarbeitungskapazität.

Für Explorationsunternehmen werden juristische Stabilität und Infrastruktur-Anbindung zunehmend wichtige Faktoren bei der Projektbewertung.

Timing und Positionierung

Da bislang nur ein Bruchteil der Mongolei systematisch erkundet wurde, bleibt das geologische Aufwärtspotenzial offen. Gleichzeitig ist das Wachstum des globalen Kupferangebots begrenzt, während die Nachfrage durch Elektrifizierung und digitale Infrastruktur weiter steigt.

Asian Battery Metals bewegt sich an der Schnittstelle dieser Trends: frühphasige Kupferexploration in einer aufstrebenden strategischen Bergbauregion. Während sich die Kapitalmärkte stärker auf Versorgungssicherheit und Entwicklungs-Pipelines konzentrieren, dürften die Mongolei - und Unternehmen, die dort glaubwürdige Kupfersysteme vorantreiben - verstärkt in den Fokus rücken.

Quellen:

https://www.afr.com/markets/commodities/forget-the-gold-bullion-rush-chinese-buyers-are-clamouring-for-copper-20260121-p5nvph

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20476413-kupfer-versus-gold-silber-kupfer-2026-bessere-wahl-investoren-asian-battery-metals-im-fokus

https://www.netzerocircle.org/pt/articles/mongolia-the-next-global-mining-hub-for-the-energy-transition

Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

Enthaltene Werte: AU000000BHP4,AU0000340143