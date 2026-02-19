Nvidia hat am Dienstag eine umfassende, mehrjährige Partnerschaft mit Meta bekannt gegeben. Ziel ist es unter anderem, Metas KI-Infrastruktur mithilfe mehrerer Nvidia-Produkte auszubauen. Zudem arbeiten beide Unternehmen an der künftigen Einführung von Nvidias kommenden Vera-CPUs, die möglicherweise ab nächstem Jahr in großem Maßstab eingesetzt werden. Die Aktie von Nvidia reagierte am Mittwoch mit deutlichen Zugewinnen. Zeitweise war das Papier sogar der Top-Gewinner im Dow Jones. Nun haben erste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
