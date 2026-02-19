Davos - SLF-Forscher zeigen, dass sich Risse in schwachen Schichten schneller ausbreiten als erwartet. Neue Experimente liefern wichtige Erkenntnisse für die Lawinenvorhersage und das Risikomanagement - und bestätigen eine kürzlich aufgestellte Theorie. Seit dem 10. Januar 2026 wurden dem SLF hunderte von Wumms und Fernauslösungen gemeldet. Untrügliche Anzeichen für eine kritische Lawinensituation mit einer schwachen Schneedecke. Bei einem Wumm erzeugt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
