Knorr-Bremse meldet für 2025 eine auffallend starke operative Entwicklung - besonders im Schlussquartal. Der Free Cashflow schoss im Q4 2025 auf 471 Mio. €, im Gesamtjahr erreichte er 790 Mio. € - ein neuer Rekord. Dazu passt die Aussage von CFO Frank Weber, der die "enorme nachhaltige Ertragskraft" betont und eine Cash Conversion von 131% hervorhebt. Für Anleger ist das eine der wichtigsten Botschaften: Cash schlägt Story. Gerade in volatilen Zeiten wird an der Börse belohnt, wer Ergebnisse nicht nur "ausweist", sondern auch in Liquidität übersetzt. Marge steigt, Ergebnis hält - trotz Truck-Gegenwind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
