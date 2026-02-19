EQS-News: Optimi Health Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 19. Februar 2026) - Optimi Health Corp. (CSE: OPTI) (OTCQX: OPTHF) (FSE: 8BN) ("Optimi" oder das "Unternehmen"), ein von Health Canada lizenzierter Hersteller von psychedelischen Arzneimitteln in pharmazeutischer Qualität, gab heute den Export seiner nach GMP-Standards hergestellten natürlichen 5-mg-Psilocybin-Kapseln nach Australien bekannt. Diese werden zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit therapieresistenter Depression (TRD) im Rahmen des australischen Authorised Prescriber Scheme eingesetzt. Die Lieferung stellt das zweite zugelassene Fertigarzneimittel dar, das Optimi im Rahmen des australischen Authorised Prescriber Scheme bereitstellt, neben den 40-mg- und 60-mg-MDMA-Kapseln des Unternehmens zur Behandlung von posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS). "Optimis natürlich gewonnene 5-mg-Psilocybin-Kapseln stehen nun Patientinnen und Patienten in Australien zur Verfügung, die an therapieresistenter Depression leiden", sagte Dane Stevens, Chief Executive Officer und Mitgründer von Optimi Health. "Die Bereitstellung von Psilocybin in pharmazeutischer Qualität außerhalb traditioneller klinischer Studien innerhalb eines national regulierten Rahmens ist ein wichtiger Meilenstein für unser Team und unsere Aktionäre. Optimi wurde gezielt darauf ausgelegt, den gesamten Produktionszyklus - Anbau, Extraktion, Verkapselung und Verpackung - durch unseren proprietären GMP-Prozess zu kontrollieren und so Konsistenz, Qualität und eine verlässliche Versorgung sicherzustellen, während sich der klinische Zugang erweitert." Psilocybin-unterstützte Therapien sind in Australien über autorisierte Kliniken verfügbar, einschließlich Programmen, die vom Department of Veterans' Affairs (DVA) unterstützt werden. Im Rahmen der aktuellen Richtlinien kann das DVA berechtigten Patientinnen und Patienten die vollständigen Kosten der psychedelisch unterstützten Therapie erstatten, einschließlich des Arzneimittels und der begleitenden Psychotherapie. Optimi stellt sein fertiges Psilocybin-Arzneimittel unter einer von Health Canada erteilten Drug Establishment Licence her, die die Produktion in pharmazeutischer Qualität sowie den internationalen Export für verschreibungspflichtige Anwendungen genehmigt. Behandlungsergebnisse werden in Zusammenarbeit mit der Australian National University (ANU) über das nationale Patientenregister Australiens erfasst. Klinikerinnen und Kliniker, Krankenhausnetzwerke sowie autorisierte Programme im Rahmen des Authorised Prescriber Scheme können Informationen zum Zugang über Mind Medicine Australia unter ilan@mindmedicineaustralia.org . Für weltweite Anfragen außerhalb Australiens wenden Sie sich bitte an sales@optimihealth.ca . Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dane Stevens, CEO

Optimi Health Corp.

Telefon: (778) 761-4551

investors@optimihealth.ca

www.optimihealth.ca Investor Relations Kontakt:

Lucas A. Zimmerman

Managing Director

MZ Group - MZ North America

Telefon: (262) 357-2918

OPTHF@mzgroup.us

www.mzgroup.us Über Optimi Health Corp. Optimi Health Corp. (CSE: OPTI) (OTCQX: OPTHF) (FSE: 8BN) ist ein führender Hersteller verschreibungspflichtiger psychedelischer Therapien für die Behandlung psychischer Erkrankungen. Als von Health Canada lizenzierter, GMP-konformer pharmazeutischer Hersteller produziert Optimi validierte MDMA- und pflanzliche Psilocybin-Produkte in zwei jeweils 10.000 Quadratfuß großen Einrichtungen in British Columbia. Das Unternehmen liefert pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) sowie fertige Darreichungsformen an regulierte Vertriebskanäle. Die Produkte sind derzeit in Australien im Rahmen des Authorised Prescriber Scheme verschreibungsfähig erhältlich und in Kanada über das Special Access Program zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.optimihealth.ca . Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), unter anderem hinsichtlich der Rolle psychedelischer Arzneimittel in der erstattungsfähigen psychiatrischen Versorgung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die das Management als angemessen erachtet, die jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen, von denen einige unbekannt sind. Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder sich darauf beziehen (häufig, aber nicht immer, durch Formulierungen wie "wird voraussichtlich", "es wird erwartet", "erwartet", "wird fortgesetzt", "es wird angenommen", "geht davon aus", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "Prognose", "Projektion", "Strategie", "Ziel" und "Ausblick"), sind keine historischen Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen können Schätzungen, Annahmen und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte nicht unangemessen vertraut werden. Diese Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene, die in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Sofern nicht ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes einzelnen Faktors oder das Ausmaß zu beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in einer zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch diesen Hinweis eingeschränkt. Weder die Canadian Securities Exchange noch die Canadian Investment Regulatory Organization übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/284433 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/284433

