Der Branchenverband LEE NDS/HB spricht sich gegen weitere Beschränkungen bei der Flächenausweisung aus und fordert stattdessen bessere Rahmenbedingungen für einen systemdienlichen Ausbau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Niedersachsen. Die niedrigen Ausschreibungsmengen werden auch im Bereich der Solarenergie zum Problem. Im vergangenen Jahr haben in Niedersachsen insgesamt 67 Photovoltaik-Freiflächen-Projekte mit einer Leistung von rund 701 Megawatt einen Zuschlag in den Ausschreibungen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
