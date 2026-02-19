Die Aktie von Bayer zeigt sich nach ihrem fast zweistelligen Kursabsturz am Mittwoch plötzlich wieder sehr freundlich. Das steckt konkret dahinter. Am Donnerstag können die Aktien von Bayer wieder deutlich gewinnen, nachdem die Papiere am Mittwoch zeitweise zweistellig unter Druck geraten sind. Der Grund für die Kursreaktion sind dabei positive Nachrichten aus den USA. Bayer-Aktie zieht nach Crash wieder an So hat der Unkrautvernichter Glyphosat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
