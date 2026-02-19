Biel - Die Schweizer Uhrenhersteller haben zu Jahresbeginn 2026 verglichen mit dem Vorjahresmonat erneut weniger Uhren ins Ausland exportiert. Damit setzt sich der Negativtrend fort. Die Schweizer Uhrenexporte sind im Januar um 3,6 Prozent auf 1,92 Milliarden Franken gesunken, wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) am Donnerstag mitteilte. Damit harzen die Ausfuhren von Zeitmessern «Made in Switzerland» nach wie vor. Die Zahl der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
