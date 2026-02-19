NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich nach Zahlen mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Der Fokus der Anleger auf jegliche Aussagen zur geplanten Übernahme von Beazley könnte dazu führen, dass die Erfolge des Versicherers im vergangenen Jahr übersehen würden, schrieb Philip Kett am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. So liege der deutlich gestiegene operative Gewinn ebenso über der Konsensschätzung wie das Nettoergebnis. Ohne die drohende Kapitalerhöhung würde die Kursreaktion der Aktie wohl positiv ausfallen./rob/gl/ag



ISIN: CH0011075394





