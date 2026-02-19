DJ SAP will für 2025 höhere Dividende von 2,50 Euro je Aktie zahlen
DOW JONES--SAP will für das vergangene Jahr eine höhere Dividende zahlen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, schlägt er für 2025 eine Dividende von 2,50 Euro je Aktie vor. Für das Vorjahr hatte SAP 2,35 Euro je Aktie gezahlt. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre würde sich die Ausschüttung damit auf rund 2,919 (Vorjahr 2,743) Milliarden Euro belaufen, entsprechend einer Ausschüttungsquote von 40,7 (2024: 52,0) Prozent.
February 19, 2026 02:12 ET (07:12 GMT)
