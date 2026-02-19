© Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpaAirbus erzielt 2025 ein Rekordergebnis und hebt die Dividende an. Doch trotz starker Zahlen belasten Produktionsstörungen und ein gedämpfter Ausblick die Aktie.Der im DAX notierte Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus meldet am Donnerstag für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatzanstieg um 6 Prozent auf 73,4 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis sprang deutlich auf 7,1 Milliarden Euro, nach 5,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Unter dem Strich verdiente der Konzern 6,61 Euro je Aktie. Der Vorstand schlägt zudem eine Dividende von 3,20 Euro je Aktie vor. "2025 war ein Meilensteinjahr, geprägt von sehr starker Nachfrage, einer Rekord-Finanzperformance und strategischen Fortschritten", sagte …Den vollständigen Artikel lesen
