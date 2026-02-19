Zürich - Nur vier Prozent der europäischen Unternehmen verfügen über ein Organisationsmodell, das vollständig auf die Anforderungen des KI-Zeitalters ausgerichtet ist. Zwar investieren viele Führungskräfte in Künstliche Intelligenz und technologische Innovation, doch Defizite in Governance, Datenkompetenz und funktionsübergreifender Zusammenarbeit bremsen die Transformation. Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat eine neue Studie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab