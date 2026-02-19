Bern - Die Schweizer Exportwirtschaft hat zum Jahresauftakt wieder etwas zugelegt. Wieder deutlich negativ war allerdings der Export nach Nordamerika. Die Importvolumen ging auf der anderen Seite zurück. Die Schweizer Exporte stiegen im Januar 2026 saisonbereinigt nominal um 2,3 Prozent auf 23,0 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Real - also um Preisveränderungen bereinigt - resultierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab