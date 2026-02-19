© Foto: Mark Lennihan - APDie Partnerschaft mit Palantir katapultiert die Aktie von Rackspace um 227 Prozent nach oben und sorgt für eine spektakuläre Neubewertung.Palantir Technologies ist eine strategische Partnerschaft mit Rackspace Technology eingegangen, um die Einführung und den Betrieb seiner Datenanalyse- und KI-Plattformen bei Unternehmenskunden deutlich zu beschleunigen. Die Börse reagierte vor allem bei Rackspace mit einer spektakulären Kursbewegung: Die Aktie schloss im US-Handel 227 Prozent höher. Palantir legte moderat zu. Im Rahmen der Vereinbarung wird Rackspace als strategischer Partner für Datenmigration und globale Implementierungsdienstleistungen auftreten. Unternehmen sollen komplexe …Den vollständigen Artikel lesen
