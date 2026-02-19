Liestal - Die Vorgänge rund um die gescheiterte Online-Bank Radicant der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) beschäftigt nun auch die Finanzmarktaufsicht Finma. Die BLKB hat nun darüber informiert, dass die Finma eine Untersuchung der Abläufe und Hintergründe der Radicant-Numarics-Transaktion eingeleitet hat. Die BLKB begrüsse die Untersuchung durch die Finma, wird der interimistische Bankratspräsident Thomas Bauer am Donnerstag in einer Medienmitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab