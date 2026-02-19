Die EU-Kommission will eine Fahrzeugklasse namens M1E für kleine Elektroautos einführen und diese besonders fördern. Des soll laut einem Medienbericht wiederum Audi und Skoda dazu veranlassen, die Einführung ihrer eigenen Versionen der elektrischen Konzern-Kleinwagenfamilie voranzutreiben. Laut dem spanischen Portal "La Tribuna de Automoción" sorgt die Ankündigung der EU-Kommission im VW-Konzern für erhöhte Planungsaktivitäten. So soll die im Zuge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net