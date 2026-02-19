DJ Infineon will CEO und CFO bis 2032 an Bord halten

Von Olaf Ridder

DOW JONES--Bei Infineon Technologies sollen CEO und CFO fünf Jahre länger im Amt bleiben. Der Halbleiterkonzern beabsichtige, die Verträge von Vorstandschef Jochen Hanebeck sowie von Finanzvorstand Sven Schneider bis Ende März 2032 und bis Ende April 2032 zu verlängern, heißt es in einer kurz vor Beginn der Hauptversammlung verbreiteten Mitteilung des DAX-Konzerns. Der offizielle Aufsichtsratsbeschluss solle im Mai fallen. Planmäßig wären die Verträge am 1. April und 1. Mai nächsten Jahres ausgelaufen.

"Die Infineon Technologies AG liegt in sehr guten Händen, deswegen schaffen wir jetzt frühzeitig Klarheit über die weitere Ausrichtung des Unternehmens", sagte Aufsichtsratschef Herbert Diess. Die beiden Manager hätten das Unternehmen mit wichtigen Investitionen in die technologische Stärke und Fokus auf die Wettbewerbsfähigkeit erfolgreich ausgerichtet.

