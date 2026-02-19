Frankfurt am Main (ots) -Partnerschaft als Nationaler Förderer soll deutschen Top-Athletinnen und -Athleten weitere Erfolge ermöglichen und Werte des Spitzensports stärker als Leitbilder in der Gesellschaft verankern / Herzstück ist ein Fonds, der Athletinnen und Athleten passgenau unterstütztSpitzenleistungen im Sport sind kein Zufallsprodukt: Wer zu den Besten gehören will, braucht neben Talent und Disziplin ein Umfeld, das es ermöglicht, Leistung auf höchstem Niveau abzurufen. Deswegen wird Tipico neuer Nationaler Förderer der Sporthilfe und fördert künftig gemeinsam mit der Stiftung Deutschlands Top-Athletinnen und -Athleten und unterstützt sie in entscheidenden Phasen ihrer sportlichen Karriere. Ziel ist es dabei nicht nur, deutsche Athletinnen und Athleten bis an die Spitze zu begleiten, sondern auch eine Kultur zu etablieren, die den entbehrungsreichen Weg an die Weltspitze anerkennt und Exzellenz wertschätzt. Damit sollen die Werte des Spitzensports wieder stärker in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Dialogs gerückt werden.Herzstück der mehrjährig angelegten Partnerschaft ist ein neu geschaffener Fonds für zukünftige Champions. Er ermöglicht die gezielte, individuelle Förderung in entscheidenden Karrieremomenten. Zielgruppe sind Sportlerinnen und Sportler, die bereits erste Erfolge gefeiert haben und nun den nächsten großen Schritt gehen wollen: Nachhaltig und langfristig erfolgreich zu werden - ein echter Champion! Umfang und Schwerpunkte der Unterstützung richten sich am konkreten Bedarf der Athletinnen und Athleten aus.Für das neue Förderungsangebot können sich infrage kommende Athletinnen und Athleten über ein Bewerbungsformular und ein Kurzvideo bewerben. Im Video stellen sie sich vor und erläutern, wofür sie das Budget einsetzen möchten und welches sportliche Ziel sie damit erreichen wollen. Nach Zustimmung des jeweiligen Fachverbands entscheidet der Gutachterausschuss der Sporthilfe, welche Athletinnen und Athleten für ihre individuellen und passgenauen Maßnahmen aus dem Fonds gefördert werden.Karsten Petry, Sporthilfe-Vorstand für Marketing, Vertrieb und Events: "Unsere olympischen und paralympischen Athletinnen und Athleten zeigen, was es heißt, Leistungsgrenzen zu verschieben. Damit sie ihr volles Potenzial entfalten können, brauchen sie perfekte Bedingungen und individuelle Förderung. Und genau ein solches Individualbudget ist der Fokus unserer neuen Partnerschaft. Gemeinsam mit Tipico werden wir exzellenten Sportlerinnen und Sportlern helfen, noch besser zu werden, echte Champions eben - und somit die Vorbilder von morgen."Axel Hefer, CEO der Tipico Gruppe: "Top-Athletinnen und -Athleten überzeugen durch ihren Willen, ihren Ehrgeiz, ihre Disziplin und ihr Durchhaltevermögen. Damit sind sie Vorbilder für unsere Gesellschaft. Und genau deswegen profitieren wir alle davon, wenn ein Umfeld geschaffen wird, in dem sie maximal erfolgreich sein können. Wir sind sehr stolz, dass wir gemeinsam mit der Sporthilfe die Besten ihrer Disziplin auf dem Weg zur absoluten Spitze unterstützen dürfen."Mit Tipico als neuem Nationalen Förderer erweitert sich die höchste Partnerschaftsebene der Sporthilfe erstmals in der fast 60-jährigen Geschichte der Stiftung auf nunmehr acht Partner. Neben Tipico - dem führenden Anbieter von Sportwetten und Online-Gaming im deutschsprachigen Raum - gehören Mercedes-Benz, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Deutsche Post, PwC und Generali & Deutsche Vermögensberatung AG zum Kreis der Unterstützer. Erst Anfang Februar ist zudem DEUTZ als Nationaler Förderer hinzugestoßen. Sie leisten einen besonders großen wirtschaftlichen und ideellen Beitrag zur Unterstützung der besten deutschen Athletinnen und Athleten.Mit dieser Partnerschaft baut Tipico sein Engagement im deutschen Sport weiter aus und ergänzt die bestehenden Partnerschaften mit der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und mit dem DFB-Pokal der Frauen und Männer.Über die Tipico GruppeDie Tipico Gruppe ist der führende Anbieter von Sportwetten und Online-Gaming in Deutschland und in Form seiner Tochtergesellschaft ADMIRAL Austria, der führende Anbieter von Sportwetten und Spielautomaten in Österreich. Als Pionier der Branche bietet Tipico seinen Kunden seit über 20 Jahren modernste Technologie und innovative Produkte. Gerade in puncto Geschwindigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit setzt Tipico immer wieder neue Maßstäbe. In unseren Technologiezentren in Deutschland, Österreich und Malta arbeiten Hunderte Entwickler an der kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte. Ein besonderer Fokus liegt auf den Bereichen Datensicherheit und Konsumentenschutz. Wirkungsvolle und auf Evidenz basierende Spielerschutzmaßnahmen sind integraler Bestandteil sämtlicher Angebote. Die Tipico Gruppe wurde 2004 gegründet und beschäftigt mehr als 3 800 Mitarbeiter. Zusammen mit unseren Partnern kümmern sich in Summe 6 800 Menschen in den über 1 250 Wettannahmestellen in Deutschland und Österreich täglich um unsere Kunden. Tipico betreibt damit das größte Shop Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Tipico engagiert sich als Nationaler Förderer der Stiftung Deutsche Sporthilfe maßgeblich im deutschen Sport und unterhält Partnerschaften mit der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und mit dem DFB-Pokal der Frauen und Männer.Über die SporthilfeSeit 1967 unterstützen wir Nachwuchs- und Spitzensportlerinnen und -sportler auf dem Weg zu großen Erfolgen und sind die wichtigste private Sportförderinitiative in Deutschland. Dies machen wir mit verantwortungsbewussten und kreativen Förderkonzepten, die kontinuierlich den Rahmenbedingungen der Athletinnen und Athleten angepasst werden. Dabei unterstützen wir sowohl finanziell als auch bei der Karriereplanung und in der Persönlichkeitsentwicklung. Geförderte Sportlerinnen und Sportler sind zu 90 Prozent an deutschen Erfolgen bei internationalen Wettkämpfen beteiligt. Dazu gehören 299 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen sowie 372 Goldmedaillen bei den Paralympics (Stand 18.2.2026).Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeYannick WenigOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 0151-11313776E-Mail: yannick.wenig@sporthilfe.dewww.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6219817