Genf - Die Genfer Privatbank Lombard Odier hat die verwalteten Vermögen im vergangenen Jahr gesteigert. Zudem konnte das Finanzinstitut den Gewinn verbessern. Die verwalteten Vermögen lagen per Ende Dezember mit 223 Milliarden Franken um 3,7 Prozent über dem Wert des Vorjahres, wie einer Mitteilung der Genfer Bank vom Donnerstag zu entnehmen ist. Dabei konnte das Institut von soliden Nettoneugeldzuflüssen wie auch von einer guten Anlageperformance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab