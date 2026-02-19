Der US-Chemiekonzern Albemarle hat die letzte verbleibende aktive Produktionslinie Train 1 in seinem Lithiumhydroxid-Werk Kemerton in Westaustralien mit sofortiger Wirkung stillgelegt. Die Lithiumgewinnung aus Hartgestein habe sich nicht mehr gerechnet. Eigentlich hatte Albemarle große Pläne mit dem Lithiumhydroxid-Werk im Westen Australiens, denn neben den Produktionslinien Train 1 und Train 2 sollten mit Train 3 und Train 4 zwei weitere Linien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
