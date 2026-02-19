Das US- Unternehmen hat die Vermögenswerte und das geistige Eigentum der deutschen Voltstorage GmbH übernommen. Es vereint damit zwei Eisen-Flow-Batterietechnologien unter einem Dach. von ESS News Der US-Spezialist für Eisen-Flow-Batterien, ESS Tech, Inc. , hat die Übernahme des geistigen Eigentums und der Vermögenswerte der Voltstorage GmbH bekannt gegeben, einem deutschen Entwickler von Eisensalz-Batterietechnologie, der Mitte 2025 seinen Betrieb eingestellt hat. "Dieser strategische Schritt vereint zwei sich ergänzende Technologien, um die flexibelste und kostengünstigste Lösung für die Langzeitspeicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
