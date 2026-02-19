Bern - Mit Mengenrabatten auf den meistverkauften Medikamenten will das Parlament gegen die stetig steigenden Gesundheitskosten vorgehen. Der Bundesrat stellt nun die Umsetzung dieser und weiterer Massnahmen zur Diskussion. Vor knapp einem Jahr hatte das Parlament einem Paket zur Dämpfung der Gesundheitskosten zugestimmt. Dabei ging es unter anderem um die Weitergabe von Mengenrabatten. Der Bundesrat hat nun das Vernehmlassungsverfahren zu den entsprechenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab