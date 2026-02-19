FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.02.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS HALEON PRICE TARGET TO 510 (517) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES BAE SYSTEMS TARGET TO 2200 (1950) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 130 (110) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 540 (520) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 427 (374) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 900 (910) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 4000 (3350) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS SCHRODERS TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 590 PENCE - UBS RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 580 (570) PENCE - 'BUY'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News