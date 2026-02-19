Dem Dax geht im frühen Donnerstagshandel (19. Februar) ein wenig die Luft aus. Die Kaufstimmung wird aktuell auf eine harte Probe gestellt. Die Drohungen der USA in Richtung Iran verschrecken aktuell die Anleger. Während die Aktienindizes derzeit leiden, legt das "Angstbarometer" Gold zu und kämpft sich zur Stunde wieder über die 5.000 US-Dollar. Dass gleichzeitig die Ölpreise anziehen, überrascht vor dem Hintergrund der Drohungen nicht.Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
