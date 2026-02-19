Stuttgart - Kurz vor dem CDU-Parteitag in Stuttgart drängt der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel (CDU), auf klare Reformentscheidungen seiner Partei. "Gerade in der Sozial- und Wirtschaftspolitik können wir nicht alles in Kommissionen auslagern", sagte Winkel der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).



Die wirtschaftliche Lage sei schwierig, "daher erwarten die Menschen Antworten, statt Problembeschreibungen", ergänzte Winkel. "Das darf kein Verwaltungsparteitag, sondern muss ein Reformparteitag werden. Die CDU braucht den Mut zu Entscheidungen", so der Chef der Jungen Union.



Der CDU-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, begrüßte unterdessen die Teilnahme von Altkanzlerin Angela Merkel am Bundesparteitag in Stuttgart. "Das ist ein sehr schönes Signal, dass Angela Merkel am Bundesparteitag teilnimmt", sagte er dem Sender ntv. "Die CDU wird in diesen Zeiten gebraucht und sie ist immer dann bärenstark, wenn sie geschlossen ist."



Das Aufeinandertreffen von Bundeskanzler Friedrich Merz und Merkel hält er nicht für brisant. "Ich sehe da keine große Differenz zwischen beiden. Alle wissen, dass unser Land gerade jetzt die CDU braucht, und dass sie unschlagbar ist, wenn sie geschlossen auftritt."





