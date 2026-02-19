Düsseldorf (ots) -Die Vorstellung der neuen Bonaveri Décor und Sartorial Bespoke-Linie anlässlich der EuroShop 2026 ist mehr als eine Präsentation: sie ist eine räumliche Erzählung. Zeitgenössische Präsentationssprache wird durch skulpturales Erbe, Farbforschung und Couture-Technik neu definiert.Bonaveri, das international für seine hochwertigen Schaufensterfiguren bekannte italienische Unternehmen, verwandelt mit "We Dream in Colour. We Craft." seinen Showroom in eine immersive Installation, die Bonaveri Décor vorstellt und mit Sartorial Bespoke eine neue Interpretation maßgeschneiderten Mannequins durch Moulage-Technik enthüllt.Anstelle einer herkömmlichen Messepräsentation ist das Projekt als kuratiertes Raumerlebnis konzipiert, in dem Form, Material und Farbe eine stimmige Bildsprache bildet. Die unter der kreativen Leitung von Emma Davidge (Chameleon Visual, London) entwickelte Installation spiegelt Bonaveris langjährige Philosophie wider: von Disziplin geprägte Fantasie und Handwerkskunst als kulturelle Praxis.Der Showroom präsentiert sich als Galerie. Eine großflächige Grafik zu Ehren der Gründer Romano und Adele bildet den narrativen Rahmen, während Podeste, Oberflächen und Schaufensterpuppen einen strukturierten visuellen Rhythmus erzeugen. Die Rote Hand, Emblem von Bonaveri Décor, erscheint im Schaufenster als markante visuelle Signatur und führt die Besucher in eine farbenfrohe Welt, in der Materialforschung und skulpturale Präzision aufeinandertreffen.Eine neue Produktkategorie mit Bonaveri DécorMit Bonaveri Décor erweitert Bonaveri seine Expertise über Schaufensterfiguren hinaus und erschließt mit skulpturaler Ausstellungsobjekten eine neue Produktkategorie. Die Debütkollektion umfasst zehn Dekorationsobjekte, die jeweils auf einem eigenen Podest präsentiert und für den Einsatz im Einzelhandel, in der Gastronomie und in kulturellen Einrichtungen konzipiert wurden.Inspiriert von der skulpturalen Tradition des Unternehmens, erforschen die Objekte Proportionen, Texturen und Farben mit derselben technischen Präzision, die auch bei der Darstellung der menschlichen Gestalt Anwendung findet. Bonaveri Décor versteht sich als Instrument zur Schaffung räumlicher Identität - nicht bloß als Accessoire, sondern als architektonisches Element innerhalb des Präsentationskonzepts.Ein neues Kapitel mit Sartorial BespokeParallel zu Décor schlägt Bonaveri ein neues Kapitel im Bereich der Maßanfertigung mit der Serie Sartorial Bespoke auf. Fünf individuell gestaltete Mannequins wurden mithilfe eines Moulage-Verfahrens direkt aus Couture-Stoffen wie Seidenmoiré und Duchesse-Satin gefertigt. Der Stoff wird an den Körper angepasst, anstatt als Kleidung aufgelegt zu werden, wodurch er selbst zur Struktur wird. Die Figuren überwinden die traditionelle Neutralität des Mannequins und werden zu skulpturalen Präsenzen - erzählerischen Körpern, die Handwerkskunst, Detailgenauigkeit und Form betonen.Dass Bonaveri anstelle eines Messestandes seinen Showroom als Ausstellungsort gewählt hat, soll Besuchern ein intensives Markenerlebnis gewährleisten. Jedes Element ist sorgfältig abgestimmt und zeigt die DNA des Unternehmens für Detailgenauigkeit, Materialqualität und visuelle Stimmigkeit.Das 1953 von Romano Bonaveri in Renazzo di Cento (Ferrara, Emilia-Romagna) gegründete Unternehmen steht heute für höchste Qualität in der Herstellung von Artistic Mannequins für die internationale Modeindustrie. Durch die Verbindung von traditioneller Handwerkskunst mit technologischer Forschung und nachhaltiger Innovation hat Bonaveri bereits mit führenden globalen Modehäusern wie Giorgio Armani, Karl Lagerfeld, Dior und Gucci zusammengearbeitet.Im Laufe der Jahrzehnte hat das Unternehmen ein Portfolio unverwechselbarer Marken entwickelt - Schläppi, Bonaveri Sartorial, B by Bonaveri und Adel Rootstein - und 2006 seinen 40.000 Quadratmeter großen Hauptsitz in Italien eröffnet, wo Bildhauer, Ateliers und digitale Abteilungen in einem integrierten Kreativ- und Produktionscampus arbeiten.Zu sehen ist die Ausstellung hier:Showroom Düsseldorf, Kaiserswerther Str. 207, 40474 DüsseldorfÖffnungszeiten:- 21. Februar | 15:00-18:00- 22.-25. Februar | 11:00-20:00- 26. Februar | 10:00-14:00Infos: Tel. +49 (0)211 557 1177Pressekontakt:Marialuisa Scatenamarialuisa@nemomonti.comTel. +39 329 3315301Original-Content von: BONAVERI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182055/6220072